Regierung : Pegel informiert sich bei Sommertour über Städtebauprojekte

Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) setzt heute seine Sommertour durch Mecklenburg-Vorpommern fort. Dabei will er sich nach Angaben seines Ministeriums vorrangig aktuellen Städtebau-Förderprojekten widmen. So werde der Minister in Wismar, Rostock und Greifswald Schulen besuchen, deren Sanierung Teil einer «nachhaltigen Stadtentwicklung» sei und daher mit EU-Mitteln unterstützt werde. Um der steigenden Nachfrage nach Schulplätzen Rechnung zu tragen und Schülern auch in alten Gebäuden beste Lernbedingungen zu schaffen, hatte das Land ein millionenschweres Schulbauprogramm gestartet. Die allgemein große Nachfrage nach Bauleistungen erschwert aktuell aber die Auftragsvergabe.

von dpa

03. August 2018, 03:12 Uhr

Die Unesco-Welterbe-Stadt Wismar, Pegels erste Station, hatte auch bei der Sanierung des historischen Schabbellhauses, heute Sitz des Stadtgeschichtlichen Museums, von der Städtebauförderung profitiert. Bund und Land steuerten zur Gesamtsumme von 12,5 Millionen etwa 10 Millionen Euro bei. Am späten Nachmittag will Pegel in Pasewalk das Standesamt besichtigen, dessen Modernisierung und Erweiterung ebenfalls mit Städtebaufördermitteln unterstützt wurde, und sich über neue Bauprojekte dort informieren.