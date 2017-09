Wahlen : Pegel: Verantwortung für SPD-Niederlage bei Bundespartei

Die Entscheidung der SPD-Parteispitze, nach dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl in die Opposition zu gehen, ist von den Sozialdemokraten in Schwerin mit langem Beifall aufgenommen worden. «Das ist für uns kein Regierungsauftrag. (...) Mit einem solchen Ergebnis kann man nur die Opposition anführen», sagte Landes-Vize Julian Barlen in Schwerin. Ersten Prognosen zufolge kann die SPD mit einem Stimmenanteil von rund 21 Prozent rechnen. Die Genossen hatten darauf mit Enttäuschung reagiert.