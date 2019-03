Kriminalität : Per Haftbefehl gesuchter Täter als Opfer im Krankenhaus  

Ein Trinkgelage zweier Männer in Greifswald ging für das Opfer mit Kopfverletzungen und der Vollstreckung eines Haftbefehls zu Ende. Gegen den mutmaßlichen Schläger wurde ein Haftbefehl beantragt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach waren die 30 und 32 Jahre alten Männer am Donnerstag derart in Streit geraten, dass der jüngere mit einem Hammer auf den Kopf des älteren einschlug. Dem Verletzten sei es gelungen, aus der Wohnung ins Treppenhaus zu flüchten und bei Nachbarn Hilfe zu holen. Sein Widersacher soll ihm mit dem Hammer in der Hand gefolgt sein.

von dpa

22. März 2019, 14:43 Uhr

Rettungskräfte brachten das Opfer ins Krankenhaus, wo ein Alkoholtest bei ihm einen Wert von 4 Promille ergab. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann polizeibekannt ist und gegen ihn ein Haftbefehl zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe vorliegt. Dieser soll nun vollstreckt werden.

Bei dem 30-jährigen Tatverdächtigen seien 1,2 Promille gemessen worden. Gegen ihn beantragte die Staatsanwaltschaft Stralsund einen Haftbefehl beim zuständigen Amtsgericht Greifswald. Die Männer sind nach Polizeiangaben polnische Staatsbürger.