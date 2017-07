Tiere : Pferd scheut: Kutschunfall mit zwei Verletzten

Rinder auf einer Koppel haben ein Pferd so irritiert, dass das Tier einen Kutsch-Unfall mit zwei Verletzten auslöste. Es scheute, löste sich von dem Gespann und galoppierte davon, wie die Polizei mitteilte. Die Kutsche kam am Freitag in Ahrenshagen-Daskow (Landkreis Vorpommern) nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte gegen einen Grundstückszaun und kippte um. Die 48-jährige Kutscherin und ihr 76-jähriger Vater stürzten. Der Mann wurde schwer verletzt, die Frau leicht. Die Kutscherin konnte das Pferd danach wieder einfangen.

von dpa

erstellt am 21.Jul.2017 | 22:42 Uhr