Kunst : Pfingst-Event «Kunst:Offen» mit weniger Teilnehmern

Am Kulturfestival «Kunst:Offen» zu Pfingsten beteiligen sich in diesem Jahr weniger Kunstschaffende. Wie der Tourismusverband Vorpommern in Greifswald am Freitag mitteilte, hat in Vorpommern rund ein Drittel der angemeldeten Künstler angesichts der schwierigen Umstände durch die Corona-Pandemie abgesagt. 216 Kunstschaffende an 112 Standorten würden teilnehmen, kündigte Verbandschef Martin Schröter an.

von dpa

15. Mai 2020, 19:01 Uhr

Galerien, Werkstätten und Ateliers dürfen vom 30. Mai bis 1. Juni unter Beachtung der Corona-Auflagen geöffnet werden. Die Eröffnungsveranstaltung im KulturKonsum Loitz (Vorpommern-Greifswald) und die damit verbundene Ausstellung müssen jedoch ausfallen.

Die Aktion «Kunst:Offen» ist 1994 in Vorpommern ins Leben gerufen worden. In den vergangenen Jahren beteiligten sich landesweit mehr als 800 Künstler und Kunsthandwerker an mehr als 500 Orten. Das Angebot reiche von Malerei und Fotografie über Plastik, Keramik und Schmuck bis zu Textilen.