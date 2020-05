Tourismus : Pfingsten: 60-Prozent-Beschränkung fast ausgelastet

Die 60-prozentige Belegungsbeschränkung in touristischen Betrieben wird nach Einschätzung des Tourismusverbands über Pfingsten in Mecklenburg-Vorpommern zu einer Fast-Vollauslastung führen. «Die Nachfrage ist groß, sie geht in jedem Fall über das Angebot hinaus», sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, am Donnerstag in Rostock. Bereits am Montag dieser Woche, dem ersten Öffnungstag für Gäste aus den anderen Bundesländern, hätten sich viele Menschen auf den Weg nach Mecklenburg-Vorpommern gemacht. «Über Pfingsten erwarten wir bis zu 300 000 Übernachtungsgäste», sagte Woitendorf.

von dpa

28. Mai 2020, 11:25 Uhr

Die von der Landesregierung beschlossene 60-Prozent-Regelung zur Einhaltung der Corona-Kontaktbeschränkungen war am Mittwoch vom Oberverwaltungsgericht Greifswald für rechtens erklärt worden. Die Regelungen seien angesichts ihrer Geltungsdauer bis zum 10. Juni angemessen. Es hatten zwei Hoteliers dagegen geklagt.

Auch weiterhin dürfen keine Tagestouristen ins Land. Ein Datum, wann diese Beschränkung fällt, ist nicht bekannt. Wer unerlaubterweise einreist, dem droht nach Angaben des Innenministeriums ein Bußgeld von bis zu 2000 Euro. Allerdings hatte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Christian Schumacher, diese Regelung bereits kritisiert: «Wer kann das kontrollieren, wer will das kontrollieren?»