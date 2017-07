Kriminalität : Pflanzenschutzmittel für 27 000 Euro aus Betrieb gestohlen

Aus einem Landwirtschaftsbetrieb in Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch mehrere hundert Liter verschiedener Pflanzenschutzmittel gestohlen. Ihr Gesamtwert betrage rund 27 000 Euro, teilte die Polizei mit. Die Täter seien über ein Feld gekommen und durch einen Zaun gestiegen. In die Lagerhalle seien sie mit Gewalt eingedrungen. Dort nahmen sie drei zum Weitertransport bereitgestellte Paletten mit Pflanzenschutzmitteln mit. Die Polizei geht von einer gezielten Tat aus und ermittelt wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall.

Pressemitteilung

von dpa

erstellt am 05.Jul.2017 | 17:11 Uhr