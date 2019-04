Natur : Pflanzung für die Rettung der Esche: Kampf gegen Pilz

Seit Jahren grassiert auch in Deutschland ein mysteriöses Eschensterben. Ein aus Asien eingeschleppter Pilz ist die Ursache. Die Hoffnung auf die Rettung der Baumart hängt an resistenten Bäumen, die zur Samengewinnung vermehrt werden.

12. April 2019, 08:54 Uhr

Im Kampf gegen das weit verbreitete Eschensterben setzt die Forstwirtschaft auf das Erbgut besonders widerstandsfähiger Bäume. Wie die in Gülzow (Landkreis Rostock-Land) ansässige Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe mitteilte, waren im Vorjahr Zweige besonders vitaler Eschen auf bewurzelte Eschenstämmchen aufgepfropft worden.

Die ersten 700 Setzlinge seien nun in der Nähe von Tressow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) auf einer Versuchsfläche des Landes Mecklenburg-Vorpommern gepflanzt worden. Fachleute gingen davon aus, dass die jungen Bäume in etwa zehn Jahren Saatgut in ausreichender Menge liefern, mit dessen Hilfe eine neue Generation widerstandsfähiger Eschen herangezogen werden kann.

70 gesunde Mutterbäume waren dafür landesweit ausgekundschaftet worden. Ihre erhöhte Abwehrkraft gegen das aus Asien eingeschleppte Eschentriebsterben sollen sie künftig an ihre Nachkommenschaft weitergeben. Aktuell liefen weitere Resistenztests mit Pfropflingen von 100 weiteren, Anfang 2019 ausgewählten Eschen, sagte Projektkoordinator Peter Röhe. Nach seinen Angaben soll die Saatgutplantage bei Malchin im Frühjahr 2020 um weitere 700 Setzlinge ergänzen werden.

Seit gut 15 Jahren breitet sich der Eschenstengelbecherchen (Hymenoscyphus fraxineus) genannte Schlauchpilz von Nordosteuropa her auch in Deutschland aus und befällt immer mehr Bäume. Er dringt über die jungen Triebe bis ins Holz vor, unterbindet die Wasserzufuhr und lässt so Blätter welken und Triebe absterben. Laut Fachagentur sind im Nordosten praktisch alle Eschenbestände befallen. Zwar macht die Baumart in den deutschen Wäldern insgesamt nur gut zwei Prozent aus. An Nassstandorten im küstennahen Raum sind sie oft aber alleinige Baumart mit großer ökologischer und wirtschaftlicher Bedeutung.