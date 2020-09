Landtag : Pflegekosten: Drese plädiert für höhere Kassenbeiträge

Zur Deckung der beständig steigenden Pflegekosten hält Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) eine Erhöhung der Pflegekassenbeiträge für unumgänglich. Nur so könne die Aufwärtsspirale bei den Eigenanteilen für Pflegebedürftige gebremst werden, sagte sie am Freitag im Landtag in Schwerin. «Ich vertrete ganz klar die Auffassung, dass die Pflegekosten auf deutlich mehr Schultern verteilt und damit solidarischer werden müssen.»

von dpa

25. September 2020, 10:56 Uhr