Gesundheit : Pflegekräfte-Ausbildung bald an Hochschulen in MV

Mecklenburg-Vorpommern erarbeitet ein landesweites Konzept für eine Pflegeausbildung an Hochschulen. Sie soll von 2020 an möglich sein, wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Er diskutierte dort mit Experten auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Altersmedizin über die geriatrische Versorgung im Land. Das künftige Studium der Pflegeausbildung soll gemeinsam von der Universitätsmedizin Greifswald und Rostock und der Hochschule Neubrandenburg gestaltet werden.

von dpa

07. November 2018, 14:10 Uhr

Die hochschulische Pflegeausbildung ist laut Glawe eine Säule des Pflegeberufereformgesetzes, das am 1. Januar 2020 in Kraft treten soll. Dann sollen die drei bislang getrennten Pflegeausbildungen - Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie Altenpflege - zu einer übergreifenden Ausbildung mit dem Abschluss «Pflegefachfrau/Pflegefachmann» zusammengefasst werden. In den ersten beiden Jahren soll eine Ausbildung in der allgemeinen Pflege über alle Altersgruppen erfolgen. Im dritten Ausbildungsjahr bestehe dann die Möglichkeit, sich zu spezialisieren.

Vom Schuljahr 2019/20 an werden zudem die Auszubildenden in der Pflege in allen Jahrgängen vom Schulgeld befreit. Bundesweit soll die kostenlose Ausbildung ab dem Jahr 2020 gelten. Die Finanzierung erfolgt über einen Ausgleichsfonds, in den das Land, die Kliniken, ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen sowie die sozialen und privaten Kranken- und Pflegekassen einzahlen.