Landtag : Pflicht zur Beratung bei Überschreitung der Regelstudienzeit

Am Entwurf des neuen Hochschulgesetzes wird weiter gefeilt. Die Regierungsfraktionen SPD und CDU haben nach zweitägigen Anhörungen mehrere Änderungen am Entwurf des Bildungsministeriums beschlossen, wie der hochschulpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Dirk Stamer, am Mittwoch erklärte.

von dpa

23. Oktober 2019, 16:24 Uhr

So sollen Studenten, die Anmeldungstermine zu Prüfungen verpasst haben, künftig nicht mehr mit einer «Fünf» bestraft werden. Dennoch solle es keine ewigen Studierenden geben. «Wer die Regelstudienzeit um zwei Jahre überschreitet, für den wird zukünftig eine Studienberatung verpflichtend. Wer diese nicht beantragt, kann exmatrikuliert werden.»

Außerdem soll die Promotions- und Beschäftigungsphase auf neun statt bisher sechs Jahre verlängert werden. Dies sei eine Forderung, die nahezu geschlossen von den angehörten Fachleuten vorgebracht worden sei, sagte Stamer. Das neue Landeshochschulgesetz soll nach seiner Verabschiedung im Landtag seinen Angaben zufolge im Januar 2020 in Kraft treten.