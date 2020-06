Parteien : Philipp Amthor stellt sich weiterem CDU-Kreisvorstand

Der in die Kritik geratene CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor wird am heutigen Mittwoch beim CDU-Kreisvorstand Ludwigslust-Parchim in Spornitz erwartet. Vor der entscheidenden Sitzung des CDU-Landesvorstands am Freitag in Güstrow will er dort in einer nicht öffentlichen Sitzung Rede und Antwort stehen. Amthor will CDU-Chef im Nordosten werden und ist bislang der einzige Kandidat. In Güstrow soll auch der Termin des Landesparteitags mit der Wahl des Vorsitzenden festgelegt werden.

von dpa

17. Juni 2020, 01:56 Uhr

Der 27-jährigen Amthor steht in der Kritik, weil er sich für das US-Unternehmen Augustus Intelligence eingesetzt hatte. Nach Veröffentlichung eines «Spiegel»-Berichts hatte Amthor am Freitag seine Arbeit für die US-Firma rückblickend als Fehler bezeichnet. Er habe aber seine Nebentätigkeit für das Unternehmen bei Aufnahme im vergangenen Jahr der Bundestagsverwaltung offiziell angezeigt.