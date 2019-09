Forschung : Phosphor in der Ostsee: Forscher präsentieren Maßnahmen

von dpa

18. September 2019, 02:45 Uhr

Forscher präsentieren heute in Rostock-Warnemünde einen Maßnahmenkatalog zur Verringerung der Phosphor-Belastung in der Warnow und der Ostsee. In dem Projekt mit dreijähriger Laufzeit sei erfasst worden, an welchen Stellen der Nährstoff in die Warnow gelange und wo er sich absetze, teilte das Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) mit. Im Maßnahmenkatalog werde etwa die Sanierung mehrerer Seen genannt, die Phosphor an die Warnow abgeben. Die vorgeschlagenen Maßnahmen seien wichtig, auch um die Anforderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie zu erfüllen, teilte das IOW mit.