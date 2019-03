Wissenschaft : Physiker treffen sich in Rostock

Seit Montag treffen sich in Rostock rund 1500 Physikerinnen und Physiker, um über ein neues Einheitensystem zu diskutieren und Preise zu verleihen. Auf der Haupttagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) werde es in Fachvorträgen um Quanten- und Plasmaphysik gehen, aber auch öffentliche Veranstaltungen geben, sagte ein DPG-Sprecher.

von dpa

11. März 2019, 15:01 Uhr

Am 20. Mai tritt seinen Angaben zufolge ein neues Einheitensystem in Kraft, das auf unveränderlichen Naturkonstanten wie der Lichtgeschwindigkeit oder der Ladung von Elektronen beruhe. Von ihnen könnten alle anderen Einheiten abgeleitet werden. Anders als etwa das Ur-Meter in Paris, verändern sich die Konstanten nicht, was präzisere Messungen ermögliche, etwa in der Laser- oder Satellitennavigationstechnik. Außerdem sei damit theoretisch eine Verständigung mit Außerirdischen möglich - denn die würden die Lichtgeschwindigkeit vielleicht anders nennen, aber die gleichen Werte messen, sagte der Sprecher.

Von Dienstag bis Donnerstag sollen im Audimax der Universität eine Schauvorlesung, ein Scienceslam und kurzweilige Vorträge zu Quantenphysik und Klimawandel für alle Interessierten stattfinden. In einem Festakt sollen am Dienstag die höchsten Auszeichnungen der DPG, die Stern-Gerlach- und die Max-Planck-Medaille verliehen werden. Mit Johanna Stachel erhält erstmals eine Frau die Stern-Gerlach-Medaille, hieß es.

Die Tagung findet laut DPG in Rostock statt, weil die Uni vor 100 Jahren die Ehrendoktorwürde an Albert Einstein verlieh. Es ist laut DPG die einzige Ehrendoktorwürde einer deutschen Hochschule für Einstein. Die Auszeichnung erhielt er allerdings in Medizin, weil in Physik bereits Max Planck geehrt wurde, sagte der DPG-Sprecher.