Unfälle : Pilot bei Bruchlandung mit Gyrocopter leicht verletzt

Bei der Bruchlandung eines Gyrocopters auf dem Flughafen Trollenhagen bei Neubrandenburg ist der Pilot leicht verletzt worden. Der 33-Jährige habe bei dem Unfall am Sonntag ein Schleudertrauma erlitten, teilte die Polizei mit. Der Tragschrauber vom Typ Calidus habe beim Landen mehrfach auf der Landebahn aufgesetzt und sei dann umgekippt. An dem Fluggerät sei Totalschaden in Höhe von 62 000 Euro entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Der Pilot war in Anklam zu einem lokalen Übungsflug gestartet. Die Unfallursache wird noch ermittelt.