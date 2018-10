Brände : Pilot entdeckt Brand: Feuer gelöscht

Der Pilot eines Kleinflugzeugs hat am Sonntag bei Demmin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Brand entdeckt. Der Mann habe den Qualm östlich der Stadt bei Buschmühl zufällig gesehen und gemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg. Etwa 60 Feuerwehrleute aus mehreren Nachbardörfern rückten aus und fanden einen etwa 80 Meter breiten, brennenden Streifen trockenen Grases und Laubes.

von dpa

15. Oktober 2018, 08:01 Uhr

Das Feuer wurde gelöscht, bevor es ein Waldstück erreichte. Rund zwei Kilometer weiter bei Utzedel befindet sich ein großes Kerosin-, Diesel- und Schmierstofflager der Bundeswehr. Da am Brandort Glasscherben gefunden wurden, geht die Polizei bislang davon aus, dass es sich nicht um Brandstiftung handelt.