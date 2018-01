Prozesse : Piloten-Aussage im G20-Laser-Prozess verschoben

von dpa

erstellt am 10.Jan.2018 | 15:34 Uhr

Während der Verhandlung stellte sich heraus, dass sich sein Fall wahrscheinlich von anderen Verfahren unterscheidet, in denen Beamte aus anderen Bundesländern aussagen müssen, da für fliegendes Personal andere Regelungen greifen. Die Aussage des Hubschrauberpiloten soll nun am 28. Februar erfolgen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 27 Jahre alten Angeklagten einen versuchten gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr und gefährliche Körperverletzung vor. Nach Darstellung der Behörde vom Mittwoch richtete der gebürtige Greifswalder am Abend des 6. Juli aus dem Fenster einer Dachgeschosswohnung mehrmals einen grünen Laserstrahl auf den Polizeihubschrauber, der in einer Höhe von 400 Metern über Altona kreiste.