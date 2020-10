Natur : Pilzsaison enttäuscht Pilzfreunde: Herbst zu trocken

Die Pilzsaison 2020 hat bisher viele Sammler enttäuscht. «Im mittleren Mecklenburg sieht es nicht besonders gut aus, das liegt an der Trockenheit», sagte der Pilzberater Christoph Kretschmer in Teterow (Landkreis Rostock). Steinpilze und Maronen wachsen den Beratern zufolge nur sehr vereinzelt. Es gebe ein paar essbare Täublinge und einige Pilze an Bäumen wie Krause Glucke, Austernseitling und den ersten Hallimasch.

von dpa

11. Oktober 2020, 10:33 Uhr