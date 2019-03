Unfälle : Pkw geht während der Fahrt in Flammen auf

Auf der A19 zwischen den Anschlussstellen Röbel und Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Freitagabend ein Auto während der Fahrt in Brand geraten. Der 49 Jahre alten Fahrerin gelang es noch rechtzeitig, das Fahrzeug auf den Standstreifen zu fahren und sich gemeinsam mit ihrem 60-jährigen Ehemann ins Freie zu retten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Beide blieben unverletzt.

von dpa

02. März 2019, 09:14 Uhr

Das Fahrzeug brannte in der Folge vollständig aus. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten das Feuer später löschen. Für den Zeitraum der Löscharbeiten musste die A19 in Fahrtrichtung Rostock für zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 28 500 Euro beziffert. Die Brandursache war laut Polizei ein technischer Defekt am Fahrzeug.