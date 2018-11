Brände : Pkw gerät auf der A24 in Brand

von dpa

21. November 2018, 11:27 Uhr

Auf der A24 bei Neustadt-Glewe ist am Mittwochmorgen ein Pkw während der Fahrt in Brand geraten. Die drei Insassen konnten das Fahrzeug unbeschadet verlassen, wie die Polizei mitteilte. Wegen der Löscharbeiten war die Autobahn in beiden Fahrtrichtungen für eine halbe Stunde gesperrt. Durch Reinigungsarbeiten kam es noch längere Zeit zu Behinderungen. Die Polizei vermutet nach ersten Ermittlungen einen technischen Defekt im Motorraum als Brandursache. Der Sachschaden wurde auf 61 000 Euro geschätzt.