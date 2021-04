Unfälle : Pkw prallt gegen Baum: Fahrerin schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist bei Friedrichshöh (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden.

Woldegk | Die Frau wurde bei dem Unfall am Sonntag in ihrem Auto eingeklemmt und musste von Rettungskräften der Feuerwehr befreit werden, wie die Polizei mitteilte. Die 65-Jährige war mit ihrem Wagen auf der Landstraße 281 in Richtung Woldegk unterwegs, als sie aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und frontal gegen den Baum prallte. Sie wu...

