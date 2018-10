Kriminalität : Plädoyers im Dopingmittel-Betrugsprozess verschoben

Im Schweriner Betrugsprozess um Dopingmittel sind die Plädoyers gegen die beiden angeklagten Frauen verschoben worden. Einer der Verteidiger stellte in dem Prozess am Landgericht Schwerin am Mittwoch neue Beweisanträge. Ursprünglich war geplant, die Plädoyers schon an diesem Tag zu halten.

von dpa

24. Oktober 2018, 12:53 Uhr

Die Staatsanwaltschaft wirft einer 31-Jährigen und einer 32-Jährigen vor, sich zwischen 2012 und 2013 mit gefälschten Rezepten Medikamente besorgt und in der Body-Builder-Szene für Dopingzwecke «schwarz» verkauft zu haben. Den Krankenkassen soll daraus ein Schaden von 370 000 Euro entstanden sein. Eine der beiden jungen Frauen war zu der Zeit Arzthelferin, die andere arbeitete in einer Apotheke in Schwerin.

Der Vorsitzende Richter wies die Angeklagten darauf hin, dass sie im Falle eines Schuldspruchs für diesen Schaden finanziell in Anspruch genommen werden können, selbst wenn sie die Medikamente möglicherweise für sehr viel weniger Geld verkauft haben sollten. Die Apothekenhelferin hat zu Beginn des Prozesses ein Geständnis abgelegt. Die Arzthelferin bestritt bislang die Vorwürfe. Ihr Verteidiger kündigte allerdings eine Aussage an. Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt.