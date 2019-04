Prozesse : Plädoyers im Raubmordprozess am Landgericht Schwerin

von dpa

08. April 2019, 01:34 Uhr

Im Raubmordprozess gegen einen 24 Jahre alten Mann aus Schwerin werden heute am Landgericht Schwerin voraussichtlich die Plädoyers gehalten. Der angeklagte Koch hatte im Laufe des Prozesses gestanden, eine 85-jährige Rentnerin getötet zu haben. Diese hatte ihn Anfang September 2018 nachts in ihrem Haus am Stadtrand von Schwerin offenbar bei einem Einbruch überrascht. Den Ermittlungen zufolge soll der Angeklagte die Frau daraufhin niedergestoßen und mit einem Hammer auf sie eingeschlagen haben. Nach der Tat durchwühlte er die Zimmer und entkam mit etwas Bargeld, Schmuck, Besteck und zwei Briefmarkenalben. Nach eigenen Angaben stand der Mann während des Einbruchs unter Drogeneinfluss. Ein Gutachter kam zu dem Schluss, dass der Angeklagte schuldfähig ist.