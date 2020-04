Prozesse : Plädoyers im Schweriner Vergewaltigungsprozess verschoben

Im Prozess gegen einen 38 Jahre alten Mann wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung sind die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung verschoben worden. Das Gericht entschied am Donnerstag, ein weiteres Gutachten zu einer DNA-Probe abzuwarten. Es soll über die Art von Zellgewebe Auskunft geben, das an einem Messer sichergestellt wurde.

von dpa

16. April 2020, 14:07 Uhr

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im September 2019 in Wismar eine 49 Jahre alte Bekannte unter einem Vorwand in seine Wohnung gelockt und sie dort missbraucht zu haben. Laut Anklage drohte er ihr dabei mit einem Messer und verletzte sie leicht. Die Frau erstattete noch am selben Tag Anzeige, nachdem ihr von Betreuern in der Asylbewerberunterkunft, in der sie damals lebte, dazu geraten worden war. Der Angeklagte bestreitet die Tat.