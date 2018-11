Prozesse : Plädoyers in Doppelmord-Prozess erwartet

von dpa

26. November 2018, 06:42 Uhr

Im Prozess um den Mord an zwei Männern und Brandstiftung werden heute im Rostocker Landgericht die Plädoyers erwartet. Das Urteil gegen die 45-jährige Angeklagte werde voraussichtlich am 7. Dezember verkündet, teilte das Landgericht mit. Die Frau soll Ende März die Wohnung ihres früheren Lebensgefährten in Güstrow in Brand gesetzt haben. Laut Anklage hat sie dafür nach einem Streit Benzin in der Wohnung und vor der Wohnungstür vergossen und angezündet. Die Tür soll sie von außen abgeschlossen haben. Ihr Ex-Freund und ein Besucher starben an einer Rauchvergiftung und schweren Verbrennungen. Zum Prozessauftakt hatte die Frau die Tat bestritten. Alle Beteiligten waren zum Tatzeitpunkt betrunken, bei der Frau wurden mehr als 3,5 Promille gemessen.