Kommunen : Pläne für Grundsanierung von Segelschulschiff vorgestellt

Das Greifswalder Segelschulschiff «Greif» muss grundlegend saniert werden. Hauptziel der Grundreparatur sei der Erhalt der Klasse, die 2021 ablaufe, sagte Schiffsgutachters Detlev Löll am Montag in Greifswald bei der Präsentation des Sanierungskonzepts. Derzeit sei ein Einsatz des Schiffes nicht möglich, da die Klasse wegen Korrosionsschäden am Rumpf bis zum Abschluss der Reparatur ruhe. Zudem müsse die «Greif» an moderne Sicherheits- und Komfortansprüche angepasst werden.

von dpa

22. Juni 2020, 17:52 Uhr

Neben den Korrosionsschäden genüge unter anderem die Unterkunft für die Trainees und Gäste im Zwischendeck den heutigen Anforderungen nicht mehr, die Sanitärräume seien veraltet. Auch die Kombüse entspreche nicht geltenden Hygienestandards und sei neu geplant worden. Zudem sei die Maschinenanlage überaltert. Als Ersatz werde eine neue dieselelektrische Anlage empfohlen.

Für die Grundsanierung wird den Angaben zufolge mit Gesamtkosten von 3,5 Millionen Euro gerechnet. Diese Höhe des finanziellen Aufwands komme zustande, wenn als neuer Antrieb die dieselelektrische Option gewählt und wenn schadstoffhaltige Dämmung oder Farbe bei der Entkernung gefunden werde. Aufgrund der veränderten Wirschafts- und Arbeitsmarktlage seien diese möglichen Kosten aber nur eine grobe Schätzung.