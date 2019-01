Landtag : Plaketten sollen vom Land geförderte Bauprojekte ausweisen

von dpa

24. Januar 2019

Vom Land geförderte Bauprojekte sollen künftig mit einer Plakette kenntlich gemacht werden. Vielen Bürgern sei nicht bewusst, welche Maßnahmen aus dem Landeshaushalt finanziell unterstützt worden sind, heißt es in der Begründung für den Antrag von CDU und SPD, dem der Landtag am Donnerstagabend mit großer Mehrheit zustimmte. Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) nannte die Stadt Wien als Vorbild. Dort würden öffentliche Bauten so gekennzeichnet.