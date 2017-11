Literatur : Plattdeutsch-Autor aus Köln erhält Reuter-Literaturpreis

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 07.Nov.2017 | 03:46 Uhr

Suhrbier stammt ursprünglich aus dem mecklenburgischen Roggenstorf bei Wismar, wo er mit Plattdeutsch aufwuchs. Die Familie war in den 1950er Jahren in den Westen gegangen. Der Preisträger gehört seit mehr als 20 Jahren zur Fritz-Reuter-Gesellschaft, die ihren Sitz in Neubrandenburg hat. Die Auszeichnung erinnert an Fritz Reuter (1810-1874), der als bekanntester Plattdeutsch-Dichter gilt und dessen Geburts- und Kindheitsstadt Stavenhagen war. Der 7. November ist Reuters Geburtstag.

