Literatur : Plattdeutsch-Autoren für Reuter-Literaturpreis 2019 gesucht

Wer sich in der Pflege der niederdeutschen Sprache engagiert, kann auch 2019 einen Preis in der Reuterstadt Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) bekommen. Das Fritz-Reuter-Literaturmuseum und die Geburtsstadt des Dichters haben wieder den Reuter-Literaturpreis ausgeschrieben, wie ein Museumssprecher am Montag erklärte. Einsendeschluss sei der 15. September. Eingereicht werden können Prosatexte, Lyrik, aber auch wissenschaftliche Arbeiten oder andere Veröffentlichungen «up Platt» aus den vergangenen drei Jahren.

von dpa

22. Juli 2019, 10:22 Uhr

Der Preis wird seit 1999 jährlich vergeben, ist mit 2000 Euro dotiert und wird traditionell am Geburtstag des Dichters - dem 7. November - überreicht. Reuter (1810-1874) («Kein Hüsung», «Ut mine Stromtid», «Ut de Franzosentid») gilt als bekanntester Plattdeutsch-Dichter seiner Zeit. Stavenhagen mit dem Literaturmuseum ist seine Geburts- und Kindheitsstadt. Später lebte er unter anderem in Neubrandenburg und Eisenach. Die bisherigen Preisträger kamen aus mehreren Bundesländern wie Hamburg, Bremen, aber auch Brandenburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sowie aus Mecklenburg und Vorpommern.