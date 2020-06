Soziales : Plattdeutsch in der Pflege wird mit Zertifikat gefördert

Der Einsatz von Plattdeutsch in der Pflege soll mit einem Zertifikat für Pflegeeinrichtungen gefördert werden. Verliehen wird das «PlattHart» vom Länderzentrum für Niederdeutsch in Bremen. Plattdeutsch könne in Norddeutschland eine große Hilfe in der Pflege sein, sagte Jan-Bernd Müller, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Länderzentrum, der Deutschen Presse-Agentur. Viele alte Menschen und Demenzkranke fühlten sich in ihrer Muttersprache besser angesprochen.

von dpa

08. Juni 2020, 06:43 Uhr

«Demenzkranke fallen im Lauf der Zeit in ihre Muttersprache zurück», sagte Müller. Er hat Gerontologie studiert, also die Wissenschaft vom Altern. Um das Zertifikat zu erhalten, sollen Altenpflegeeinrichtungen den Gebrauch von Niederdeutsch in ihr Leitbild aufnehmen. Körperpflege, Betreuung oder auch Seelsorge sollen teilweise auf Platt stattfinden. Die Pflegekräfte bräuchten dazu nicht die ganze Sprache beherrschen, einzelne Wörter, Sätze und Redensarten reichten oft aus.

Zu Plattdeutsch in der Pflege gibt es bereits eine Reihe von Initiativen. So haben der Kreis Oldenburg und die Berufsschule Wildeshausen ein plattdeutsches Wörterbuch mit Begriffen aus Betreuung und Pflege herausgebracht.