Musik : «Plattkinner» ist plattdeutsches Buch des Jahres

von dpa

25. Oktober 2018, 17:50 Uhr

Das Kinderbuch «Plattkinner» ist als plattdeutsches Buch des Jahres 2018 ausgezeichnet worden. In dem Sing- und Lesebuch spiele die norddeutsche Kultur sowie ihre alltägliche und sprachliche Besonderheit eine wichtige Rolle, begründete die Jury ihre Entscheidung. Eine beigelegte CD soll die Leser dabei zum Mitsingen und Erlernen der plattdeutschen Sprache anregen. Die Macher Wiebke Colmorgen, Hardy Kayser und Tanja Esch können sich über ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro freuen. Vergeben wird der Preis am 3. November von dem Institut für niederdeutsche Sprache und der Carl-Toepfer-Stiftung.