Fußball : Pokal-Halbfinale zwischen Torgelow und Rostock am 9. Mai

Das Halbfinale im Fußball-Landespokal von Mecklenburg-Vorpommern zwischen dem Oberligisten Torgelower FC Greif und dem FC Hansa Rostock ist verlegt worden. Die ursprünglich für den 1. Mai terminierte Begegnung findet nun am 9. Mai (18.00 Uhr) in der Torgelower Gießerei-Arena statt. Das teilte der Drittligist am Dienstag mit. In der anderen Halbfinal-Begegnung stehen sich ebenfalls am 9. Mai (19.30 Uhr) Verbandsligist TSV Bützow und Oberligist FC Mecklenburg Schwerin gegenüber.

von dpa

17. April 2018, 16:33 Uhr

Das Finale wird erneut in Neustrelitz stattfinden. Die Spielstätte des Regionalligisten TSG Neustrelitz war in diesem Jahrzehnt bereits dreimal Austragungsort. Das diesjährige Endspiel ist für den 21. Mai angesetzt. Der Sieger ist für die erste Hauptrunde des DFB-Pokalwettbewerbs 2018/2019 qualifiziert.