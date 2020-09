Sportpolitik : Pokal-Hit Rostock-Stuttgart mit 8000 Zuschauern denkbar

Für Veranstaltungen im Profisport Mecklenburg-Vorpommerns werden die bisherigen Zuschauerbeschränkungen fallen. Die im «Team Sport MV» zusammengeschlossenen Spitzenvereine haben nach Einschätzung von Sportministerin Stefanie Drese (SPD) für die angestrebte Rückkehr der Zuschauer gute Vorarbeit geleistet. So hätten unter anderem der Schweriner SC für seine Volleyballerinnen, die Seawolves-Basketballer aus Rostock und der FC Hansa schlüssige Hygienekonzepte vorgelegt, sagte Drese am Mittwoch nach einem Treffen mit Vereinsvertretern in der Staatskanzlei in Schwerin.

von dpa

02. September 2020, 19:23 Uhr