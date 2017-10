Einzelhandel : Polens Regierung: Ladenöffnung an Sonntagen einschränken

Warschau (dpa) - Die polnische Regierung will den derzeit erlaubten Einzelhandel an Sonntagen voraussichtlich auf zwei Sonntage im Monat beschränken. Das wäre ein möglicher Kompromiss, sagte der Vorsitzende des polnischen Ministerratskomitees, Henryk Kowalczyk, nach Angaben der Agentur PAP am Freitag. Ursprünglich war von einer Schließung der Geschäfte an allen Sonntagen die Rede gewesen.