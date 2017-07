Gesellschaft : Politikern bei Caritas-Aktion «Denkzettel» schreiben

Bei einer Aktion der Caritas können Bürger jetzt Politikern einen «Denkzettel» schreiben. Dazu hat die katholische Wohlfahrtsorganisation auf ihrer Internetseite eine Plattform eingerichtet. Unter dem Motto «Ich wähle Menschlichkeit» haben Interessenten die Möglichkeit zu erklären, was ihrer Ansicht nach schiefläuft, was sich verändern muss und wie menschliche Politik aussehen kann, teilte der Caritasverband am Freitag mit.