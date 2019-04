Kriminalität : Politisch motivierte Straftaten um neun Prozent gesunken

Die Zahl politisch motivierter Straftaten ist in Mecklenburg-Vorpommern erneut zurückgegangen. Im Jahr 2018 wurden im Nordosten insgesamt 1288 Vergehen mit politischem Hintergrund registriert, wie Innenminister Lorenz Caffier (CDU) am Montag in Schwerin bei der Vorstellung des Jahresberichts mitteilte. Das waren 9,1 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

von dpa

15. April 2019, 11:33 Uhr

2017 war der Rückgang mit 19,6 Prozent noch doppelt so stark ausgefallen. Allerdings hatten Propagandadelikte und die Beschädigung von Wahlplakaten bei der Landtagswahl 2016 die Zahlen zuvor drastisch nach oben getrieben.

Als einen Grund für den neuerlichen Rückgang der Straftaten im Jahr 2018 nannte Caffier die geringere Zahl von Delikten, die dem rechtsextremen Spektrum zugeschrieben wurden. Allerdings machen diese noch immer 70 Prozent aller politisch motivierten Straftaten aus.