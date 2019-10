Gesellschaft : Politische Bildung auf dem Markt und im Netz

Der Direktor der Landeszentrale für politsche Bildung in Mecklenburg-Vorpommern, Jochen Schmidt, spricht sich dafür aus, die politische Bildung stärker an den Informationswegen aller Bürger auszurichten. «Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht umgekehrt», sagte Schmidt der Deutschen Presse-Agentur vor der am Dienstag in Waren (Mecklenburgische Seenplatte) stattfindenden Jahreskonferenz zur politischen Bildung.

von dpa

14. Oktober 2019, 07:42 Uhr

«Natürlich werden wir auch weiter Bücher veröffentlichen und klassische Veranstaltungsformate machen, aber wir sind in den letzten Jahren zunehmend auch im Online-Bereich aktiv», berichtete er. Allerdings sei Präsenz auf den Marktplätzen ebenfalls wichtig. «Es ist immer die Mischung.» Beim nunmehr zwölften Jahreskongress stehen die «Die Friedliche Revolution 1989 in Mecklenburg-Vorpommern und ihre Folge» im Mittelpunkt.