Wahlen : Politologin: Große Kreise, niedrige Wahlbeteiligung

Die niedrige Wahlbeteiligung von rund 30 Prozent bei den vier Landratswahlen am Sonntag ist nach Ansicht der Rostocker Politologin Gudrun Heinrich auch auf die Größe der Landkreise zurückzuführen. Die Entfernung der Kandidaten zu den Wählern sei zu groß. «Die Kandidaten wirken sehr regional. Sie sind im direkten Erleben in Vereinen oder bei Bürgerfesten nicht mehr präsent», sagte Heinrich am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings sei vermutlich auch vielen Menschen die Bedeutung der Landräte nicht bewusst. «Wir brauchen eine breitere Diskussion über kommunalpolitische Themen», müsse die Konsequenz sein.

von dpa

28. Mai 2018, 14:09 Uhr

Bei den Landratswahlen in den vier Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte, Ludwigslust-Parchim, Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald lag die Wahlbeteiligung lediglich zwischen 28,4 und 34,1 Prozent.