Kriminalität : Polizei: Anbieter schaltete Fake-Hausbootverleih-Homepage ab

Bei den Ermittlungen zum Internetbetrug mit falschen Miet-Hausbooten ist die Polizei einen wichtigen Schritt vorangekommen.

Neubrandenburg | Wie eine Sprecherin der Polizei in Neubrandenburg am Donnerstag sagte, wurde die fragliche Internetseite inzwischen abgeschaltet. „Der Internetanbieter aus Rheinland-Pfalz - ein Provider - ist unserer Aufforderung gefolgt“, sagte die Sprecherin. Ermittler versuchten nun, anhand weiterer Datenspuren die Betrüger zu finden. So etwas kann unter anderem ü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.