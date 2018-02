Kriminalität : Polizei beschlagnahmt Cannabisplantage in Haus

von dpa

12. Februar 2018, 15:22 Uhr

In Burg Stargard bei Neubrandenburg ist ein Betreiber einer Indoor-Cannabisplantage aufgeflogen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden bei der Durchsuchung eines Hauses 26 Cannabispflanzen und die dazugehörige Licht-, Wasser- und Wärmeanlagen gefunden. Auch Amphetamine und bereits geerntetes Cannabis seien in den Räumlichkeiten des 35-Jährigen entdeckt worden. Die Polizei beschlagnahmte die rund 10 000 Euro teure Anlage. Ermittlungen zu anderen Verfahren hatten die Beamte auf die Spur des 35-Jährigen gebracht.