Kriminalität : Polizei beschlagnahmt Drogen und Bargeld in Kiel-Damperhof

von dpa

05. Februar 2019, 08:33 Uhr

Nach einem Hinweis hat die Polizei in einer Wohnung im Kieler Stadtteil Damperhof mehrere Kilogramm Drogen beschlagnahmt. Insgesamt seien jeweils rund 3,5 Kilogramm Marihuana und Amphetamine, rund 2000 Ecstasy-Tabletten, etwa 800 Gramm Haschisch und rund 70 Gramm Kokain entdeckt worden. Außerdem stellten die Beamten am Samstag Bargeld in einer mittleren vierstelligen Höhe sicher, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel am Dienstag mitteilten. Der Wohnungsmieter und mutmaßliche Besitzer der Drogen sei zunächst nicht anwesend gewesen, habe allerdings im Laufe des Tages festgenommen werden können. Am Montag sei gegen den Mann Haftbefehl erlassen worden, der jedoch gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt worden sei.