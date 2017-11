Kriminalität : Polizei ermittelt nach Schlägereien am Güstrower Bahnhof

Die Polizei in Güstrow ermittelt nach mehreren Auseinandersetzungen am Bahnhof, an denen unterschiedliche Gruppen von jungen Zuwanderern beteiligt gewesen sein sollen. Es bestehe der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Rostock sagte. So seien am Montag gleich zwei Schlägereien kurz nacheinander unter etwa 20 Männern aus Marokko, Syrien und Afghanistan gemeldet worden. Dabei sei zunächst ein Mann aus Marokko verletzt worden.