Tiere : Polizei ermittelt zu erschossenem Zirkus-Zebra

Der Tod des entkommenen Zebras Pumba hat in Mecklenburg-Vorpommern für Aufsehen gesorgt. Für die Polizei ist der Fall noch nicht vorbei - und auch nicht für den Zirkus.

von dpa

03. Oktober 2019, 08:45 Uhr

Nach dem Tod des Zirkus-Zebras Pumba ermittelt die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern in verschiedene Richtungen. So solle geklärt werden, wie das Zebra entkommen konnte und wie es zu dem Unfall auf der Autobahn 20 kam, sagte ein Sprecher. Aber es werde auch ermittelt, wie es zu dem tödlichen Schuss kam. Das Zebra war in der Nacht zu Mittwoch zusammen mit einem Artgenossen bei der Ankunft des Circus Barlay in Tessin weggelaufen.

Laut Polizei ließ sich das eine Zebra schnell einfangen. Pumba ließ sich aber weder mit Futter noch mit anderen Methoden dazu bewegen, zurückzukommen. Er lief am Mittwochmorgen auf die A20 und verursachte dort einen Unfall. Beim Versuch, einen Zusammenstoß mit dem Zebra zu vermeiden, stießen zwei Autos aneinander. Verletzt wurde niemand. Die Autobahn wurde gesperrt.

Auf der weiteren Flucht stieg Pumba über die Motorhaube eines Wagens und beschädigte einen Streifenwagen. Neben der Polizei wurde die Tierrettung der Rostocker Feuerwehr verständigt. Die Flucht Pumbas endete im kleinen Ort Liepen durch Schüsse eines Mitarbeiters der Tierrettung.

Eine Anwohnerin zeigte Unverständnis: «Es ging doch gar keine Gefahr aus», sagte Petra Melchin. Ihrer Aussage nach hätte nur ein fünf Meter vom Tier entferntes Tor zu einem umzäunten Feld geöffnet werden müssen. «Er wäre reingelaufen und gut wäre es gewesen.» Es habe keinen Grund gegeben, das Tier zu töten.

Auch Zirkuschefin Adriane Ortmann war entsetzt. Die Polizei habe zugesichert, dass Pumba nur betäubt werde. «Er hat ganz brav hier gestanden», sagte sie dem Sender «Antenne Mecklenburg-Vorpommern». Sein Ausflug wäre dort zu Ende gewesen. Alle seien geschockt.

Zirkus-Mitarbeiter kündigten an, Anzeige gegen den Schützen zu erstatten.