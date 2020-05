Verkehr : Polizei erwischt 14 Fahrer unter Alkoholeinfluss

Gleich 14 Fahrzeugführer sind von der Neubrandenburger Polizeiinspektion (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am ersten Maiwochenende beim Fahren unter Einfluss von Alkohol erwischt worden. Nach Angaben vom Montag wiesen zwölf bei der Messung einen Atemalkoholwert von mehr als 1,1 Promille auf.

von dpa

04. Mai 2020, 15:11 Uhr

Den «Spitzenwert» wies ein Mann auf, der in Torgelow am See (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) auf der B 192 gestellt wurde. Der 52-Jährige hatte 2,57 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe, stellte den Führerschein sicher und übergab die Fahrzeugschlüssel an die Ehefrau.