Kriminalität : Polizei erwischt Böllerwerfer mit Drogen in der Tasche

26.Sep.2017

In Sichtweite einer Streifenwagenbesatzung hat ein Mann in Schwerin in der Nacht zum Dienstag Böller gezündet und geworfen. Der Radfahrer sei mit einem zweiten Radler unterwegs gewesen, als er für die Knallerei sorgte, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Polizisten aus dem Streifenwagen hielten die beiden Männer an und kontrollierten sie. Neben weiteren Böllern hatten die 27 und 30 Jahre alten Männer Marihuana, Amphetamine und Drogenutensilien bei sich. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Sprengstoffgesetz ein. Böller und Drogen seien beschlagnahmt worden.

