Verkehr : Polizei erwischt neun Fahrer unter Alkoholeinfluss

Neun Fahrzeugführer sind von der Polizeiinspektion Ludwigslust (Landkreis Ludwigslust-Parchim) am vergangenen Wochenende beim Fahren unter Einfluss von Alkohol beziehungsweise Drogen erwischt worden. Den «Spitzenwert» wies nach Angaben vom Montag ein Mann auf, der am Sonntag in der Nähe von Valluhn kontrolliert wurde. Der 35 Jahre alte Fahrer hatte 3,09 Promille. Der Fahrer widersetzte sich polizeilichen Maßnahmen, so dass ihm kurzzeitig Handfesseln angelegt werden mussten.

von dpa

11. Mai 2020, 12:07 Uhr

Acht Kraftfahrer waren ohne gültigen Führerschein unterwegs. Seit Jahresbeginn registrierte die Polizeiinspektion Ludwigslust nach eigenen Angaben über 200 derartige Delikte, die als Straftat angezeigt und verfolgt werden.