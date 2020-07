Verkehr : Polizei erwischt Raser auf Schweriner Umgehungsstraße

Da führt wohl auch nach dem alten Bußgeldkatalog kein Weg am Fahrverbot vorbei: Mit 159 km/h und damit mehr als dem Doppelten der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h ist am Mittwoch ein 58-jähriger Autofahrer aus Sachsen auf der West-Umgehungsstraße in Schwerin erwischt worden. «Die Beamten mussten zweimal auf das Lasergerät schauen», schrieb die Polizei am Donnerstag in ihrer Mitteilung.

von dpa

16. Juli 2020, 11:47 Uhr