Kriminalität : Polizei fahndet mit Fotos nach Schmuckdieben

von dpa

31. Mai 2018, 13:06 Uhr

Eine Woche nachdem zwei Diebe Schmuck im Wert von 15 000 Euro aus einem Neubrandenburger Geschäft gestohlen hatten, fahndet die Polizei nun mit Fotos nach den Verdächtigen. Beide Männer werden als etwa 1,85 Meter groß, korpulent und mit kurzen braunen Haaren beschrieben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Täter hatten laut Polizei unbemerkt eine Vitrine in dem Geschäft im «Marktplatzcenter» geöffnet. Dabei seien die Männer professionell und arbeitsteilig vorgegangen. So habe einer sich immer so bewegt, dass die Sicht auf den anderen für die Mitarbeiter verstellt gewesen sei. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die Hinweise auf die Männer oder mögliche Fluchtfahrzeuge geben können.