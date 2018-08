Kriminalität : Polizei fasst mutmaßlichen Exhibitionisten in Güstrow

von dpa

15. August 2018, 17:04 Uhr

Die Polizei hat in Güstrow einen mutmaßlichen Exhibitionisten gefasst. Er soll sich zuvor in der Nähe des Schlosses öffentlich entblößt haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 37-Jährige hatte den Angaben zufolge gesagt, dass er sich nach einem Saunagang lediglich habe entspannen wollen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.