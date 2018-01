Kriminalität : Polizei fasst nach Hinweis Einbrecher bei Güstrow

Ein aufmerksamer Anwohner hat bei Güstrow für die Festnahme von drei mutmaßlichen Einbrechern gesorgt. Die Verdächtigen wurden am Dienstag mit Einbruchwerkzeug und gestohlenem Schmuck im Auto bei Braunsberg (Landkreis Rostock) gefasst, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Güstrow sagte. Staatsanwaltschaft und Polizei prüften, ob das Trio für weitere Einbrüche in der Region in Frage komme.

von dpa

31. Januar 2018, 08:52 Uhr

Ein Zeuge hatte die Männer im wenige Kilometer entfernten Zibühl gesehen und von seinem Grundstück vertrieben. Dort hätten die Männer angegeben, Wasser zu suchen. Als der Transporter dann sehr langsam durch den Ort wegfuhr, sei das dem Zeugen noch verdächtiger vorgekommen. Er informierte die Polizei.